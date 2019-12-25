Безработный обманул представителей благотворительной организации на Московском вокзале

Злоумышленник заставил благотворителей вынести чужие вещи с вокзала. Они об этом не знали.

Злоумышленник обманул представителей благотворительной организации и попросил их помочь ему довезти чужое имущество. Подробности рассказала пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Полицейские установили, что 56-летний безработный мужчина, находясь на Московском вокзале в Петербурге, обратил внимание на оставленную кем-то сумку. В этот момент к нему подошли представители благотворительной организации и предложили помощь в трудоустройстве и предоставлении жилья. Мужчина согласился и попросил довезти его личный багаж, который на самом деле был украден. После этого он выбросил сумку с личными вещами и телефон, который у него не получилось разблокировать. Чужой планшет злоумышленник оставил себе.

После этого в полицию обратился гражданин, который сообщил о пропаже своих вещей на Московском вокзале. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемым является житель города Тихвин. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение краж и разбоя. В данном случае было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Piter.TV показал, как дезинфицируют Московский вокзал.

Фото: Википедия