На Ленсовета вор обчистил квартиру на полмиллиона рублей

Пропали драгоценности и ключи от машины.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 1 мая в полицию поступил звонок от мужчины 1966 года рождения.

Он заявил, что вор подобрал ключи к его квартире в д. 8 по ул. Ленсовета и обчистил её. Пропали кольца, наручные часы, смартфон, паспорт РФ, а также ключи от Hyundai Tucson.

Машина осталась во дворе дома: преступник её не угнал. Сумма общего материального ущерба составила около 500 000 рублей.

Квартира охранной сигнализацией не оборудована, видеонаблюдение отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти пенсионер обнаружил кражу своего самогонного аппарата.

Фото: Pixabay