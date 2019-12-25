В Ленобласти пенсионер обнаружил кражу своего самогонного аппарата

Ущерб составил 43 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 25 апреля в полицию с заявлением обратился мужчина 1965 года рождения.

Он рассказал, что злоумышленник проник в его частный дом №14 в СНТ "Яблонька" Гатчинского района и совершил кражу. По словам мужчины, вор похитил чугунную печь-камин и самогонный аппарат.

Ущерб составил 43 000 рублей. Видеонаблюдение на участке дома отсутствует.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что петербургские судебные приставы помогли задержать похитителя алкоголя и мяса.

Фото: Pixabay