Неизвестный похитил серебряные цепочки из Спасо-Преображенского собора в Выборге

Три серебряные цепочки украл неизвестный с прилавка Спасо-Преображенского собора в Выборге. Ущерб составил 10 тысяч рублей, стало известно Piter.tv.
По предварительной информации, воришка посетил храм на Соборной площади 25 сентября около 10:30. Он подошел к прилавку и, пока за его действиями никто не наблюдал, взял с него ювелирные украшения. Воришку заметила камера видеонаблюдения.
Заведующая складом написала заявление в полицию. Она просит найти злоумышленника.
В августе из храма в Ленобласти украли частицу мощей Николая Чудотворца.
Видео: Piter.tv
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