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Неизвестный похитил серебряные цепочки из Спасо-Преображенского собора в Выборге

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Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Три серебряные цепочки украл неизвестный с прилавка Спасо-Преображенского собора в Выборге. Ущерб составил 10 тысяч рублей, стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, воришка посетил храм на Соборной площади 25 сентября около 10:30. Он подошел к прилавку и, пока за его действиями никто не наблюдал, взял с него ювелирные украшения. Воришку заметила камера видеонаблюдения.

Заведующая складом написала заявление в полицию. Она просит найти злоумышленника.

В августе из храма в Ленобласти украли частицу мощей Николая Чудотворца.

Видео: Piter.tv

Теги: кража, собор, цепочка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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