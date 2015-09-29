Из храма в Ленобласти украли частицу мощей Святого Николая

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кировском районе Ленобласти из церкви неизвестный украл частицы мощей Святого Николая. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 30 августа обратился псаломщик-регент церкви "Усекновения главы Иоанна Предтечи". Он рассказал, что 30 августа в период с 12:00 по 16:00 неизвестный совершил хищение капсулы с частицами мощей Святого Николая, которые находились в коробке на подставке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Смольный прокомментировал отказ от воссоздания ряда церквей.

Фото: Piter.tv