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Из храма в Ленобласти украли частицу мощей Святого Николая
Сегодня, 9:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из храма в Ленобласти украли частицу мощей Святого Николая

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кировском районе Ленобласти из церкви неизвестный украл частицы мощей Святого Николая. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 30 августа обратился псаломщик-регент церкви "Усекновения главы Иоанна Предтечи". Он рассказал, что 30 августа в период с 12:00 по 16:00 неизвестный совершил хищение капсулы с частицами мощей Святого Николая, которые находились в коробке на подставке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Смольный прокомментировал отказ от воссоздания ряда церквей.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, мощи, храм
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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