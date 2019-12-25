Смольный прокомментировал отказ от воссоздания ряда церквей

По словам главы КГА Юлии Киселёвой, церковные сооружения не могут быть восстановлены в границах зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП).

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга прокомментировал отказ от изменений в генеральный план Северной столицы, направленных на воссоздание ряда храмов. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на главу ведомства Юлию Киселёву.

По словам руководителя, церковные сооружения не могут быть восстановлены в границах зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП). В частности, невозможно воплотить проект воссоздания церкви Воскресения на площади Кулибина, Покровской церкви на площади Тургенева.

Аналогичная ситуация сложилась в Петроградском районе, где территорию ЗНОП предложили занять Введением Во Храм Пресвятой Богородицы в Пушкарском саду и Троицко-Петровским собором на Троицкой площади.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкцию здания института мозга человека РАН проведут в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/ СПб Подворье Коневского мужского монастыря. (носит иллюстративный характер)