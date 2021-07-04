Власти Петербурга отказали РПЦ в строительстве нескольких десятков церквей

Церковные сооружения планировали построить на территориях Адмиралтейского, Центрального, Петроградского, Кронштадтского, Петродворцового и Колпинского районов. В итоге принято было только 6 заявок.

Комиссия по подготовке изменений в Генплан Северной столицы отклонила десятки обращений Санкт-Петербургской епархии и городских приходов об изменениях зонирования земельных участков под строительство церквей в нескольких районах. Об этом пишет пишет "Деловой Петербург".

Церковные сооружения планировали построить на территориях Адмиралтейского, Центрального, Петроградского, Кронштадтского, Петродворцового и Колпинского районов. Также на время отложили вопрос колокольни у Смольного собора, новое место строительства для которой было порекомендовано найти Советам по сохранению культурного наследия. В итоге принято было только 6 заявок.

Предполагается, что заявки отклонили в связи с тем, что в РПЦ не учли требования относительно нахождения такого рода объектов на определённой территории.

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Фото: citywalls.ru (носит иллюстративный характер)