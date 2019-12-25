В Петербурге решается судьба старинного конного клуба на Крестовском острове

КГИОП подал иск к арендатору здания, связанный с нарушением обязательств по сохранению здания на берегу Малой Невки.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск КГИОП Северной столицы к АНО "Конный центр "Простор"" с требованием отреставрировать старинную конюшню у ЖК на Крестовском острове. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Ведомство начало разбирательство в апреле текущего года. Иск связан с нарушением обязательств по сохранению здания на берегу Малой Невки. Согласно требованиям истца, работы должны быть выполнены в течение трёх лет. В случае нарушения этих сроков АНО "Конный центр "Простор"" будет получать штрафы в размере 100 тыс. рублей в месяц.

Добавим, что объект был преобразован в конюшню в начале 80-х: до этого там располагалась баня с прачечной. "Простор" арендует здание у Смольного. Сама конюшня признана региональным памятником.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП Петербурга судится с "Севкабель портом" из-за ремонта особняка Г.К. Мессонье.

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