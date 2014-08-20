КГИОП Петербурга судится с "Севкабель портом" из-за ремонта особняка Г.К. Мессонье

Ведомство требует от руководства креативного пространства исполнения обязательств в области сохранения, использования, популяризации и гособъектов культурного наследия.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к производству иска комитет по государственному контролю и охране памятников города (КГИОП) к ООО "Управляющая компания "Севкабель Порт". Ведомство требует от руководства креативного пространства исполнения обязательств в области сохранения, использования, популяризации и гособъектов культурного наследия. Об этом сообщается в картотеке арбитражных судов.

Представители КГИОП отмечают, что спор разгорелся из-зка ремонта "Особняка Г.К. Мессонье" на Кожевенной линии, который выступает объектом культурного наследия. Управление "Севкабель Порта" обязалось провести ремонтные и реставрационные работы в особняке до конца ноября 2022 года, однако этого не было сделано. Теперь Смольный продлил обязательство до 7 декабря 2029 года: в случае повторного нарушения сроков комитет потребует взыскания неустойки.

Первое заседание по делу прошло 13 июля, в следующий раз оно состоится уже в сентябре.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный подал иск против бывшего подрядчика реконструкции Приморского парка Победы.

Фото: Фонд имущества Санкт-Петербурга