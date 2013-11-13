Смольный подал иск против бывшего подрядчика реконструкции Приморского парка Победы

Заседание по делу состоится 19 сентября.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск комитета по строительству Северной столицы к столичной компании "Леокам", которая заключила 2 контракта на строительство инженерно-транспортного обеспечения квартала в Невском районе и на реконструкцию Приморского парка Победы. Информация появилась в картотеке арбитражных судов.

Ведомство требует взыскать с подрядчика более 1 млн рублей за неисполнение ответчиком условий контракта в связи с признанием её банкротом в ноябре 2022 года.

Всего Смольный намерен вернуть вложенные в работы 1,79 млрд рублей. Заседание по делу состоится 19 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что кафе с большими молочными коктейлями Mickey & Monkeys закрыто на 80 дней по решению суда.

Фото: ВКонтакте / Приморский парк Победы