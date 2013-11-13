Кафе с большими молочными коктейлями Mickey & Monkeys закрыто на 80 дней по решению суда

Популярное кафе в центре Петербурга Mickey & Monkeys петербургский суд закрыл на 80 дней. Такое решение было принято из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ЛОФТ", которому принадлежит кафе Mickey & Monkeys, за совершение правонарушения, предусмотренного статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, еще 3 июля специалистами был проведен осмотр кухни. По итогу осмотра были найдены нарушения начиная от неправильного хранения продуктов и заканчивая самим приготовлением еды.

В суде защита заведения просила не закрывать кафе, а заменить меру на штраф, так как большинство нарушений уже устранили. Однако суд решил – закрытие кафе на 80 суток.

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Фото: Piter.TV