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Петербуржцам рассказали, почему плесневый хлеб нужно сразу выбрасывать
Сегодня, 9:35
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Петербуржцам рассказали, почему плесневый хлеб нужно сразу выбрасывать

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Независимо от размеров выросшей плесени.

Роспотребнадзор по Петербургу напомнил, что заплесневелый хлеб следует сразу же утилизировать, независимо от размеров выросшей плесени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Плесневые грибки распространяют свои споры на весь батон, а зеленые островки – это лишь видимая ее часть. Поэтому обрезать заплесневелые участки хлеба - не решение проблемы. Такой хлеб уже не пригоден для еды.

Роспотребнадзор по Петербургу

Чтобы предотвратить рост плесени, не стоит хранить скоропортящиеся продукты в открытом виде в шкафу или холодильнике. Хлеб должен храниться отдельно от других продуктов питания в закрытом виде.

Закрывайте банки крышкой, а еду упаковывайте в пакеты, пищевую пленку или специальные пищевые контейнеры.

Роспотребнадзор по Петербургу

Также специалисты Роспотребнадзора посоветовали регулярно мыть кухонные щетки, губки и тряпки, устраивать ревизию продуктов на кухне минимум раз в неделю и регулярно мыть холодильник и шкафы.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами.

Фото: Pxhere

Теги: продукты, роспотребнадзор, хлеб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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