Петербуржцам рассказали, почему плесневый хлеб нужно сразу выбрасывать

Независимо от размеров выросшей плесени.

Роспотребнадзор по Петербургу напомнил, что заплесневелый хлеб следует сразу же утилизировать, независимо от размеров выросшей плесени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Плесневые грибки распространяют свои споры на весь батон, а зеленые островки – это лишь видимая ее часть. Поэтому обрезать заплесневелые участки хлеба - не решение проблемы. Такой хлеб уже не пригоден для еды. Роспотребнадзор по Петербургу

Чтобы предотвратить рост плесени, не стоит хранить скоропортящиеся продукты в открытом виде в шкафу или холодильнике. Хлеб должен храниться отдельно от других продуктов питания в закрытом виде.

Закрывайте банки крышкой, а еду упаковывайте в пакеты, пищевую пленку или специальные пищевые контейнеры. Роспотребнадзор по Петербургу

Также специалисты Роспотребнадзора посоветовали регулярно мыть кухонные щетки, губки и тряпки, устраивать ревизию продуктов на кухне минимум раз в неделю и регулярно мыть холодильник и шкафы.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами.

Фото: Pxhere