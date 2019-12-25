В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами

За первые 6 месяцев 2022 года в Петербурге не были выявлено ни одного случая недомогания из-за грибов.

За первые 6 месяцев 2022 года в Петербурге не были выявлено ни одного случая отравления грибами. Для дальнейшего предотвращения таких случаев Роспотребнадзор подготовил несколько советов для любителей "тихой охоты" из Северной столицы и Ленобласти.

В ведомстве подчеркнули, что собирать и пробовать можно исключительно знакомые грибы. Также нужно проверять магазинные грибы на наличие повреждений или личинок. Все реализуемые продукты должны проходить на рынках ветеринарную экспертизу и лабораторный контроль на содержание радионуклидов.

Также Роспотребнадзор предупреждает, что у грибов небольшой срок хранения, поэтому нельзя затягивать с их обработкой. Перед этим необходимо промыть и очистить от песка и почвы. Заготовки можно делать только из молодых представителей грибного царства.

Наконец, в ведомстве перечислили симптомы отравления грибами. К ним относятся тошнота, потливость, слабость, головокружение. При первых признаках нужно обратиться к врачу.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор назвал всего два безопасных пляжа Петербурга.

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