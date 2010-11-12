Роспотребнадзор назвал всего два безопасных пляжа Петербурга

Петербургский Роспотребнадзор снова рассказал, на каких пляжах городе жители могут безопасно отдохнуть. Их оказалось всего два.

Роспотребнадзор в очередной раз разочаровал петербуржцев. Безопасно можно купать только на пляжах 1-го Суздальского и 2-го Суздальского озер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все остальные водоема города не соответствуют гигиеническом требованиям. Однако еще неделю назад единственным пригодным пляжем для купания был пляж у Безымянного озера в Красносельском районе.

Всего экспертами было взять 168 проб. Их исследовали на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не выявил превышений концентрации вредных веществ после пожара на Менделеевской.

Фото: Piter.TV