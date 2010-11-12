Роспотребнадзор назвал всего два безопасных пляжа Петербурга

Роспотребнадзор в очередной раз разочаровал петербуржцев. Безопасно можно купать только на пляжах 1-го Суздальского и 2-го Суздальского озер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Все остальные водоема города не соответствуют гигиеническом требованиям. Однако еще неделю назад единственным пригодным пляжем для купания был пляж у Безымянного озера в Красносельском районе.
Всего экспертами было взять 168 проб. Их исследовали на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не выявил превышений концентрации вредных веществ после пожара на Менделеевской.
Фото: Piter.TV
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