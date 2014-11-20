Роспотребнадзор не выявил превышений концентрации вредных веществ после пожара на Менделеевской

В Калининском районе Петербурга произошел крупный пожар в здании на Менделеевской улице. Сотрудники Роспотребнадзора проверили воздух рядом с местом происшествия.

Утром в понедельник, 10 июля, в здании на Менделеевской произошел пожар. На место выехали сотрудники петербургского Роспотребнадзора, чтобы провести исследование атмосферного воздуха на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксперты определяли уровень содержания в воздухе веществ, которые свойственны процессу горения. Исследование важное, так как рядом с местом происшествия находится больница.

По итогам исследования, концентрации загрязняющих веществ в пробах не превышают гигиеническое нормативы. Однако ситуация все равно остается на контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что прокуратура заинтересовалась обстоятельствами пожара на Менделеевской.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга