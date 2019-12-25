Прокуратура заинтересовалась обстоятельствами пожара на Менделеевской

По результатам пожарно-технической экспертизы будет установлена точная причина произошедшего.

Прокуратура Калининского района Петербурга разбирается в обстоятельствах пожара, произошедшего в производственно-складском помещении на Менделеевской улице в ночь на понедельник, 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится проверка по факту возгорания. По результатам пожарно-технической экспертизы будет установлена точная причина произошедшего.

Напомним, что сигнал о пожаре в доме №9 по Менделеевской улице поступил на дежурный пульт в 3:53. На место выдвинулись 110 спасателей и 27 единиц спецтехники

Оонь охватил 3,5 тыс.кв.м. площади. В 4:13 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, а в 5:01 номер увеличили до второго. Локализация огня прошла в 7:04. С места пожара эвакуировали семерых, данных о пострадавших по-прежнему нет.

Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга