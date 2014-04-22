С места пожара на Менделеевской эвакуировали семь человек

Общая площадь распространения огня сейчас составляет 2,5 тыс. кв. м.

При тушении крупного возгорания, вспыхнувшего в производственно-складском здании на Менделеевской улице, 9, были эвакуированы семь человек. Данных о пострадавших по-прежнему нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и области.

Представители ведомства уточнили, что процесс ликвидации пожара осложнён конструктивными особенностями здания, а также наличием горючих и легковоспламеняющихся веществ и сильной задымлённостью. Общая площадь распространения огня сейчас составляет 2,5 тыс. кв. м.

Сигнал о пожаре поступил ночью на понедельник, 10 июля, в 3:53. В 4:13 ему присвоили дополнительный номер 1-БИС, а в 5:01 номер сложности был поднят до второго. В 7:04 пожар был локализован. На месте по-прежнему работают 110 пожарных и 27 единиц спецтехники.

Видео: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти