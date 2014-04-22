Спасатели сумели локализовать крупный пожар на Менделеевской улице

Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв.м.

Утром понедельника, 9 июля, крупный пожар на Менделеевской улице в Петербурге удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв.м. На месте возгорания в производственно-складском помещении у дома №9 работают 110 пожарных и 27 единиц спецтехники. Они смогли локализовать огонь в 7:04. Информации о пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило на дежурный пульт в 3:53. В 4:13 ему присвоили дополнительный номер 1-БИС, а в 5:01 номер сложности был поднят до второго.

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Фото: Piter.TV