В Щеглово сгорел деревянный гараж с авто внутри

Информации о пострадавших не поступало.

Вечером воскресенья, 9 июля, в полицию обратилась 44-летняя жительница посёлка Щеглово с сообщением о том, что у дома №7 по Южному шоссе горит гараж с автомобилем внутри. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате возгорания полностью сгорел отдельно деревянный гараж, а также находившаяся в нём машина. Принадлежность, марка авто и причина возгорания устанавливаются.

Данных о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что в Парнасе во время пожара в многоэтажке эвакуировали 18 человек.

Фото: Piter.TV