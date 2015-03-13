В Парнасе во время пожара в многоэтажке эвакуировали 18 человек

В Выборгском районе Петербурга ночью случился пожар в многоэтажке. Из-за него пришлось эвакуировать 18 человек.

Ночью в субботу, 8 июля, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в многоэтажке на улице Федора Абрамова произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным МЧС,в разноуровневом 24-27-этажном жилом доме происходило горение обстановки на балконах с 11 по 15 этаж и в прилегающих комнатах на общей площади 20,5 квадратных метров.

Пожар ликвидировали больше, чем за час. Из дома было эвакуировано 18 человек. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара было привлечено четыре единицы спасательной техники и 17 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты исследования воздуха после пожара на Салова.

Фото: Piter.TV