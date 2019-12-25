Реконструкцию здания института мозга человека РАН проведут в Петербурге

Реконструкция направлена на расширение площадей, подходящих для научной деятельности, и улучшение условий для пациентов.

В здании Института мозга человека РАН на Аптекарском острове пройдёт реконструкция. Как сообщила пресс-служба учреждения, Главгосэкспертиза уже выдала одобрила проведение работ.

Так, планируется обновить пристройку к лабораторно-клиническому корпусу, которая достигает 7 этажей в высоту. Реконструкция направлена на расширение площадей, подходящих для научной деятельности, и улучшение условий для пациентов. Также в проекте работ заявлены больничная аптека, амбулаторно-консультативное отделение с кабинетом магниторезонансной томографии, терапевтические палаты на 32 койки и административно-служебные помещения.

После проведённых работ число проводимых в клинике операций возрастёт до 400 в год. Амбулаторно-консультативное может принять 28 пациентов за смену.

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Фото: citywalls.ru