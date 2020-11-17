На Руставели домушник обокрал квартиру 60-летней музыкальной руководительницы на 176 тыс. рублей

Грабитель забрал кроссовки Adidas и ювелирные украшения

В минувшую субботу, 14 августа, в Калининском районе квартиру 60-летней музыкальной руководительницы детского сада обокрали на 176 тыс. рублей. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

По данным источника, злоумышленник разбил окно в квартире на Руставели, которая находится на первом этаже. Грабитель забрал кроссовки Adidas и ювелирные украшения и скрылся. Общая сумма ущерба составила 176 тыс. рублей.

Отметим, что вор оставил отпечатки рук и следы обуви на месте преступления. На данный момент их изучают эксперты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Ранее квартиру 61-летней пенсионерки из Зеленогорска обокрали на 1,5 млн рублей. Злоумышленники вынесли одежду, ювелирные изделия, рубли и доллары на общую сумму 1 400 719 рублей.

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