Задержан ударивший таксиста ножом на проспекте Испытателей

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Полицейские Приморского района задержали мужчину, ударившего ножом водителя такси. Об этом сообщили 8 января в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 6 января правоохранителям поступила информация о том, что у дома 35 по проспекту Испытателей неизвестный напал на таксиста. На месте обнаружили мужчину 1969 года рождения с ножевым ранением груди. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

По словам потерпевшего, он был ранен неизвестным в ходе конфликта возле торгового центра. Тогда возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Вечером 7 января по подозрению в совершении этого преступления на улице Дыбенко задержали мужчину 1984 года рождения. Все детали случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемый в убийстве незнакомца на улице Костюшко заключен под стражу.

Фото: Piter.TV