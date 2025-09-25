Почти 3 тысячи петербуржцев застряли в ОАЭ из-за закрытых аэропортов

С 28 февраля по 2 марта отменили 10 рейсов из Дубая и Абу-Даби в Пулково.

С 28 февраля по 2 марта из Объединенных Арабских Эмиратов в Петербург не вылетели 10 рейсов. За три дня в Пулково не смогли вернуться около 2,7 тысячи пассажиров, утверждает РБК Петербург.

Причина – закрытие аэропортов Дубая и Абу‑Даби на фоне военного конфликта между Ираном и США, который вспыхнул 28 февраля. Воздушное пространство над рядом стран Персидского залива, включая ОАЭ, полностью закрыто для гражданской авиации.

Всего, по данным Ассоциации туроператоров России, в Эмиратах сейчас находятся примерно 20 тысяч российских туристов с отмененными или перенесенными рейсами. Часть из них – в транзитных зонах аэропортов, но большинство размещены в отелях. Авиакомпании ("Аэрофлот", Emirates, flydubai, Etihad Airways) предлагают пассажирам сдать билеты или обменять их без штрафов.

Помимо рейсов из ОАЭ в Петербург, отменены и 11 вылетов из Северной столицы в Эмираты. "Аэрофлот" пообещал, что завтра отправит в Дубай и Абу‑Даби самолеты повышенной вместимости. В первую очередь заберут тех, кто не смог улететь с 28 февраля.

