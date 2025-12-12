Котяков: комнаты для интровертов на предприятиях вряд ли скоро появятся

В Минтруда рассказали о повышении качества условий труда в России.

Комнаты для интровертов вряд ли появятся в ближайшее время на территории российских предприятий. Соответствующее заявление журналистам газеты "Эксперт" сделал министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков. Чиновник из федерального правительства заметил, что по стране фиксируется тренд на улучшение условий труда сотрудников. В частности, компании в сфере информационных технологий стимулируют других участников внутреннего рынка на улучшение условий труда для работников. Для примера, на предприятиях обрабатывающей промышленности сейчас ведется заметная трансформация.

Понятно, что до комнат интровертов дело вряд ли дойдет в ближайшее время, но тренд на улучшение условий труда заметен. Антон Котяков, глава Минтруда России

Речь идет о том, что в России улучшаются цеховая медицина, обеспеченность индивидуальными средствами защиты (СИЗ), а также возвращаются практики по организации санаторного лечения. Отечественные компании все чаще предлагают сотрудникам страхование для членов семьи, организовывают отдых для детей и делают выплаты при рождении ребенка.

