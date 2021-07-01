Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект.

В Госдуме поддержали запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет. Об этом сообщает "РИА Новости".

Документ был внесет на рассмотрение в начале апреля нынешнего года. Его авторами выступили группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки.

Согласно тексту документам, в России предлагают запретить выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицам в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект.

Ранее в Госдуме предложили определить перечень медспециальностей для наставников

Фото: Piter.tv