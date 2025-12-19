Глава Франции рассказал о том, какую помощь сейчас Париж предоставляет Киеву.

Франция заменяет американскую администрацию в вопросе предоставления Вооруженным силам Украины разведывательных данных в контексте регионального конфликта с Москвой. С соответствующим утверждением перед публикой выступил лидер Елисейского дворца Эмманюэль Макрон. Иностранный политический лидер рассказал о ситуации в ходе своей речи перед военнослужащими европейской республики. Мероприятие состоялось на местной авиабазе Истр, находящейся в южной части страны.

Там, где еще год назад Украина в подавляющем большинстве случаев была крайне зависима от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети этих возможностей обеспечиваются Францией. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Напомним, что ранее власти из Вашингтона говорили о сокращении объема передаваемой киевскому режиму разведывательной информации.

Фото и видео: YouTube / APT