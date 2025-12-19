  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:56
26
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Макрон: Франция предоставляет Украине две трети всех разведданных

0 0

Глава Франции рассказал о том, какую помощь сейчас Париж предоставляет Киеву.

Франция заменяет американскую администрацию в вопросе предоставления Вооруженным силам Украины разведывательных данных в контексте регионального конфликта с Москвой. С соответствующим утверждением перед публикой выступил лидер Елисейского дворца Эмманюэль Макрон. Иностранный политический лидер рассказал о ситуации в ходе своей речи перед военнослужащими европейской республики. Мероприятие состоялось на местной авиабазе Истр, находящейся в южной части страны.

Там, где еще год назад Украина в подавляющем большинстве случаев была крайне зависима от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети этих возможностей обеспечиваются Францией.

Эмманюэль Макрон, глава Франции

Напомним, что ранее власти из Вашингтона говорили о сокращении объема передаваемой киевскому режиму разведывательной информации. 

Макрон: Париж примет участие в учениях с Данией в Гренландии.

Фото и видео: YouTube / APT

Теги: всу, разведка, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии