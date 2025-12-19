Швеция, ФРГ и Франция присоединились к Дании в военных маневрах на острове.

Французские военнослужащие примут участие в европейской военной миссии, которая пройдет на территории Гренландии. Соответствующими данными с аудиторией поделились представители новостного агентства Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя вооруженных сил республики. Через социальные сет глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон отметил, что такое решение принято по просьбе властей из Копенгагена.

По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организуемых Данией в Гренландии, Операция "Арктическая стойкость". Первые военные подразделения Франции уже в пути. Другие последуют за ними. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Напомним, что ранее Германия и Швеция объявили, что направят своих солдат в Гренландию ради работы в разведывательных подразделениях. Остров входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к своим союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. Согласно обязанностям американской администрации, США должны защищать землю от возможной агрессии.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Emmanuel Macron