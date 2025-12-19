Во Франции осудили 10 человек по делу о фейках о Брижит Макрон

Орельен Пуарсон-Атлан получил восьмимесячный условный срок за распространение серии публикаций.

Французский суд вынес обвинительные приговоры десяти гражданам, виновным в распространении ложной информации о первой леди Франции Брижит Макрон в интернете. Об этом 5 января сообщила радиостанция France Info.

Орельен Пуарсон-Атлан получил восьмимесячный условный срок за распространение серии публикаций. Создательница популярного четырехчасового ролика о Брижит Макрон, размещенного на платформе YouTube, Дельфин Ж. была признана виновной и приговорена к полугодовому условному заключению и полугодовой блокировке аккаунтов в социальных сетях. Также судья назначил 6 месяцев условного заключения Бернану Шуллеру, известному скандальной монтажной фотографией Брижит Макрон с волосатым бюстом, сделанной в 2024 году. Семеро остальных фигурантов дела, выступивших последователями вышеуказанных авторов, получили более мягкие формы наказания, уточнила пресса.

Ранее, летом 2025 года, газета The Financial Times писала, что французский президент Эммануэль Макрон совместно с женой подал иск о клевете против журналиста Кэндис Оуэнс, обвинившей первую леди Франции в принадлежности к мужскому полу. Иск состоял из 218 страниц и характеризовал утверждения журналистки как нелепые, необоснованные и заведомо ложные.

Главный юрист пары Макрон, Том Клэр, осенью того же года в эфире BBC подтвердил решимость клиентов защищать честь и достоинство госпожи Макрон в судебном порядке.

