Губернатор Александр Беглов обратился к жителям Петербурга в День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами в годы Великой Отечественной войны. В России эта дата отмечается впервые — соответствующий закон подписал президент Владимир Путин в декабре 2025 года. Беглов подчеркнул, что сохранение памяти о трагедиях прошлого — нравственный и патриотический долг каждого.

Ровно 82 года назад, 19 апреля 1943 года, был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, зафиксировавший чудовищные масштабы уничтожения мирного советского населения на оккупированных фашистами территориях. Хатынь и Бабий Яр, Змиёвская балка и Жестяная Горка, сотни концентрационных лагерей стали местами истребления ни в чём не повинных людей. Нацисты уничтожили не менее 27 миллионов наших сограждан. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Для Петербурга эта дата имеет особое значение: в 2022 году решением суда блокада Ленинграда была признана актом геноцида. Общее число жертв блокады превысило 1 миллион человек. Беглов напомнил, что вместе с немецкими войсками мирное население Ленинграда истребляли представители ещё одиннадцати государств нынешнего Евросоюза.

Губернатор также отметил, что сегодня идейные наследники нацистов при поддержке Запада проводят политику геноцида в отношении русскоязычного населения Донбасса и других исконно русских территорий.

В Петербурге сегодня живут более 43 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, включая бывших несовершеннолетних узников фашизма. К памятной дате в Музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка "Неугасима память поколений", а в Музее политической истории России — экспозиция "Спасённая культура. Без срока давности". В Красном Селе готовят создание мемориала, посвящённого ленинградцам, ставшим жертвами геноцида.

Вечная память мирным советским людям, погибшим от рук нацистов и их приспешников! Вечная слава советскому народу, освободившему мир от коричневой чумы, и всем защитникам Отечества! Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

