Кости огромного мамонта доставили в Рождествено для реставрации

Весь процесс восстановления займет около 8 месяцев.

Кости огромного мамонта доставлены с Ямала в Международный центр реставрации в Рождествено. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Команде мастеров под руководством ведущего специалиста страны по реставрации естественно-исторических объектов Юрия Старикова предстоит исследовать и собрать воедино полный скелет древнего великана из сотен фрагментов костей, мягких тканей и шерсти. Такую кропотливую и сложную работу могут сделать только здесь.

Весь процесс восстановления займет около 8 месяцев, после чего готовый экспонат украсит Музейно-выставочный комплекс И.С. Шемановского в Салехарде.

Скелет мамонта нашли в 2020 году на берегу озера Печевалавато в Ямало-Ненецком автономном округе.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти