В Петербурге завершилась 4 неделю весеннего месячника по благоустройству

В Комитете по благоустройству рассказали о планах по уборке на последние апрельские дни.

Коммунальные службы завершили четвертую неделю весеннего месячника по благоустройству Петербурга. Однако, работы продолжатся до первого мая. На данный момент сотрудникам необходимо очистить 243 дороги, около 4 тысяч улиц и 6700 фасадов. План представители ответственных ведомств выполняют.

Работа по уборке ведется в круглосуточном режиме. За проводимыми мероприятиями можно наблюдать в он-лайн режиме. По данным чиновников, на улицах выведено около 600 единиц спецтехники и около полусотни машин трудятся в ночное время. Среди последних - поливомоечные машины, пылесосы. В дневное время суток дороги и тротуары также убирают сотрудники ручного труда.

В планах местных садовников высадить за весенний месячник по уборке более 5, 5 тысяч деревьев, более 100 тысяч кустарников. Ради благоустройства парковых зон привлечено около 1,2 тысяч человек и 300 единиц техники.

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудники администрации взяли мешки и грабли и вышли на уборку города.

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