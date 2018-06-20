В Петербурге завершилась 4 неделю весеннего месячника по благоустройству

Коммунальные службы завершили четвертую неделю весеннего месячника по благоустройству Петербурга. Однако, работы продолжатся до первого мая. На данный момент сотрудникам необходимо очистить 243 дороги, около 4 тысяч улиц и 6700 фасадов. План представители ответственных ведомств выполняют.
Работа по уборке ведется в круглосуточном режиме. За проводимыми мероприятиями можно наблюдать в он-лайн режиме. По данным чиновников, на улицах выведено около 600 единиц спецтехники и около полусотни машин трудятся в ночное время. Среди последних - поливомоечные машины, пылесосы. В дневное время суток дороги и тротуары также убирают сотрудники ручного труда.
В планах местных садовников высадить за весенний месячник по уборке более 5, 5 тысяч деревьев, более 100 тысяч кустарников. Ради благоустройства парковых зон привлечено около 1,2 тысяч человек и 300 единиц техники.
Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудники администрации взяли мешки и грабли и вышли на уборку города.
Фото: Pixabay.com
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