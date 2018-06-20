Видео: сотрудники администрации взяли мешки и грабли и вышли на уборку города

Сегодня они расчистили прилегающую к Южному рынку территорию. И это только начало.

Сотрудники администрации МО "Выборгский район" сегодня вышли на субботник. Комитет городского хозяйства совместно с комитетом дорожного хозяйства уже очистили территорию в районе пр. Победы - ул. Спичечная - ул. 2-я Южная.

Помимо уборки территории от мусора, также были распилены и вывезены упавшие на землю деревья, которые перекрывали горожанам путь к пешеходной тропе. Для этого к субботнику присоединился выборгский Комбинат благоустройства.

Территория, расположенная вблизи Южного рынка не единственная, на которой будет проходить уборка. 30-го апреля планируется большой субботник, на котором администрация очистит от мусора Батарейную гору, Бобовый мыс, территорию рядом с ТЦ "Карусель", Анненские укрепления, памятник Советским воинам (Лен.шоссе, д. 4) и путепровод Лазаревка.

Видео: Piter.TV