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Видео: сотрудники администрации взяли мешки и грабли и вышли на уборку города

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Сегодня они расчистили прилегающую к Южному рынку территорию. И это только начало.

Сотрудники администрации МО "Выборгский район" сегодня вышли на субботник. Комитет городского хозяйства совместно с комитетом дорожного хозяйства уже очистили территорию в районе пр. Победы - ул. Спичечная - ул. 2-я Южная. 

Помимо уборки территории от мусора, также были распилены и вывезены упавшие на землю деревья, которые перекрывали горожанам путь к пешеходной тропе. Для этого к субботнику присоединился выборгский Комбинат благоустройства.

Территория, расположенная вблизи Южного рынка не единственная, на которой будет проходить уборка. 30-го апреля планируется большой субботник, на котором администрация очистит от мусора Батарейную гору, Бобовый мыс, территорию рядом с ТЦ "Карусель", Анненские укрепления, памятник Советским воинам (Лен.шоссе, д. 4) и путепровод Лазаревка. 

Видео: Piter.TV

Теги: администрация выборгского района, выборг, субботник, уборка территорий
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Картина дня, Новости Выборгского района,

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