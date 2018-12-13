За майские выходные с улиц Петербурга вывезли 360 тонн мусора

Сотрудники коммунальных служб промыли 340 городских магистралей специальным шампунем.

За майские праздники коммунальные и дорожные службы избавили Петербург от использования 364 тонн мусора и 3,9 тонны смета. Для этого специалистам потребовалось израсходовать около 30 тысяч кубометров воды. За семь дней очищено 340 магистралей и улиц. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Напомним, что с начала проведения весенних работ по влажной уборке Петербурга ушло около 350 тысяч кубометров воды. Также коммунальщики использовали три тысячи тонн специального шампуня, которым моют дороги и придорожные объекты. Состав позволяет справиться даже с маслянистыми пятнами. Для удобства службы делают раствор: в один литр спецсостава добавляют десять кубометров воды.

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Фото: Piter.tv