Блокадница просит переименовать Благовещенский мост в честь императора Николая Первого

Также петербурженку смущает название набережной лейтенанта Шмидта.

Жительница блокадного ленинграда, в ныне петербурженка Татьяна Соловьева просит Смольный переименовать набережную Лейтенанта Шмидта и Благовещенский мост. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Женщина считает, что для данных объектов больше подходит имя императора Николая Первого.

Петр Шмидт был нехорошим, психически нездоровым человеком. Набережная не может носить имя "инородного" героя! Почему Благовещенский мост тоже нужно переименовать? Хотя бы потому, что он неотделим от набережной. Тем более и мост, и набережная долго носили имя российского императора комментирует блокадница

Женщина напомнила чиновникам, что именно Николай Первый является инициатором строительства моста. Местные жители обрадовались переправе через Неву и решили назвать ее Николаевским мостом. Однако, в 1918 году конструкцию переименовали в память о руководителе Севастопольского восстания.

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Фото и видео: Piter.tv