Депутат МО Невского района оставил депутатский мандат по решению прокуратуры

Политик решил не расставаться с бизнесом и сдать мандат.

В Невском районе Петербурга депутату пришлось сдать мандат из-за предпринимательской деятельности. Нарушение со стороны политика выявила местная прокуратура.

Представители надзорного ведомства сообщили, что петербуржец арендовал нежилое помещение, принадлежащее муниципальному совету, для офисных нужд частной компании "Карат Плюс". Фирма занимается кондитерскими изделиями, а генеральным директором числится депутат. Территорию злоумышленник получил без оценки стоимости объекта, а также торгов. Таки образом был нарушен антикоррупционный закон.

Прокуратура потребовала от петербуржца покинуть пост, но он решил добровольно сдать полномочия депутата

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Фото: Piter.tv