Пересадочный узел "Девяткино" остался без инвесторов

Во Всеволожском районе Ленинградской области транспортно-пересадочный узел у "Девяткино" не появится. Строительству объекта помешали сорванные сроки работ. В результате инвесторам "Первой транспортной компании" и "Яндекс-Автобусам" пришлось выйти из проекта.
Мы ждали от инвесторов бизнес-план, чтобы понять, за счет чего они будут окупать вложенные инвестиции. Поэтому пришлось с ними расстаться
объясняют местные чиновники
На данный момент ни в одной компании ситуацию не прокомментировали. В правительстве Ленобласти заявили, что устали краснеть из-за того, что предприятия проигнорировали контрольные точки дедлайнов по сдаче бизнес-плана.
Известно, что власти рассчитывают подключить к созданию развязки "Гатчинапассажиравтотранс". Возможное соглашение будет обсуждаться во время проведения петербургского экономического форума.
Напомним, что согласно документации в "Девяткино" должны появиться железнодорожная станция, а также станция метрополитена, автовокзал, парковка на 300 мест, а также перехватывающая стоянка для автомобилей, три торговых комплекса на 40 тысяч квадратных метров, пять бизнес-центров.
Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург закупает трехкомнатные квартиры для нуждающихся семей.
Фото: Piter.tv
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