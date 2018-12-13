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Петербург закупает трехкомнатные квартиры для нуждающихся семей
Сегодня, 12:10
307
lesjasap

Петербург закупает трехкомнатные квартиры для нуждающихся семей

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Городу жилплощадь передадут в 2020 году, а после этого квартиры перейдут в руки хозяев.

Комитет имущественных отношений Петербурга опубликовал результаты тендера на закупку трехкомнатных квартир для населения. Новую жилплощадь получат семьи, которые нуждаются в улучшении условий.

Согласно сведениям пресс-службы КИО, город закупит 136 трехкомнатных квартир с площадью от 72 до 81 квадратных метров. Помещения будут приобретать в новостройках, которые будут введены в эксплуатацию не позже 2019 года. В собственность города их передадут в 2020 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне предпочитают отдыхать с мамами в Петербурге и Париже.

Фото: Piter.tv

Теги: закупка квартир, кио, трехкомнатные квартиры
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 13:06

Аж 136квартир!!! Тысячи нуждающихся живущих в коммунальных квартирах,люди уже умерли пока в очереди стояли..

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