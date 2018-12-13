Петербург закупает трехкомнатные квартиры для нуждающихся семей

Комитет имущественных отношений Петербурга опубликовал результаты тендера на закупку трехкомнатных квартир для населения. Новую жилплощадь получат семьи, которые нуждаются в улучшении условий.
Согласно сведениям пресс-службы КИО, город закупит 136 трехкомнатных квартир с площадью от 72 до 81 квадратных метров. Помещения будут приобретать в новостройках, которые будут введены в эксплуатацию не позже 2019 года. В собственность города их передадут в 2020 году.
Ранее Piter.tv писал о том, что россияне предпочитают отдыхать с мамами в Петербурге и Париже.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 )
Аж 136квартир!!! Тысячи нуждающихся живущих в коммунальных квартирах,люди уже умерли пока в очереди стояли..