Петербург закупает трехкомнатные квартиры для нуждающихся семей

Городу жилплощадь передадут в 2020 году, а после этого квартиры перейдут в руки хозяев.

Комитет имущественных отношений Петербурга опубликовал результаты тендера на закупку трехкомнатных квартир для населения. Новую жилплощадь получат семьи, которые нуждаются в улучшении условий.

Согласно сведениям пресс-службы КИО, город закупит 136 трехкомнатных квартир с площадью от 72 до 81 квадратных метров. Помещения будут приобретать в новостройках, которые будут введены в эксплуатацию не позже 2019 года. В собственность города их передадут в 2020 году.

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Фото: Piter.tv