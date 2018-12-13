Россияне предпочитают отдыхать с мамами в Петербурге и Париже

Аналитики признали Петербург лучшим городом для того, чтобы путешествовать с мамой. Такие данные предоставили в пресс-службе "ТурСтата". Северная столица с большим отрывом занимает лидирующую позицию в тройке Следом за ним - Сочи и Пятигорск. Отметим, что рейтинг городов составлен на основе проведенного интернет-опроса.
Среди зарубежных направлений у россиян лидируют маршруты до Парижа, Прагу, Вену и Рим. За данные варианты проголосовало 21, 16, 15 и 12 процентов опрошенных. Исследование проводилось в рамках международного праздника - Дня матери.
Ранее Piter.tv писал о том, что памятник Кирову "одели" в клубную футболку "Зенита".
Фото: Piter.tv
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