Памятник Кирову "одели" в клубную футболку "Зенита"

Игра между "Зенитом" и ЦСКА начнется в 19:00.

Фанаты "Зенита" в оригинальном стиле подготовились к очередному матчу уже действующего чемпиона РПЛ. Перед игрой с ЦСКА, на которой "сине-бело-голубым" вручат Кубок Премьер-Лиги, поклонники "одели" памятник Сергею Кирову в форму клуба.

Напомним, что игра между "Зенитом" и ЦСКА начнется в 19:00. На игру против армейцев петербургские футболисты выйдут в специальной форме с чемпионским шевроном.

Отметим, что противостояние между командами началось еще задолго до игры. Фанаты обеих клубов решили устроить драку массовую драку на углу Ломоносова и канала Грибоедова.

Фото: Piter.TV