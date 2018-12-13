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Памятник Кирову "одели" в клубную футболку "Зенита"
Сегодня, 17:37
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Rybka123

Памятник Кирову "одели" в клубную футболку "Зенита"

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Игра между "Зенитом" и ЦСКА начнется в 19:00.

Фанаты "Зенита" в оригинальном стиле подготовились к очередному матчу уже действующего чемпиона РПЛ. Перед игрой с ЦСКА, на которой "сине-бело-голубым" вручат Кубок Премьер-Лиги, поклонники "одели" памятник Сергею Кирову в форму клуба.
Напомним, что игра между "Зенитом" и ЦСКА начнется в 19:00. На игру против армейцев петербургские футболисты выйдут в специальной форме с чемпионским шевроном.

Отметим, что противостояние между командами началось еще задолго до игры. Фанаты обеих клубов решили устроить драку массовую драку на углу Ломоносова и канала Грибоедова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зенит, сергей киров, цска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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