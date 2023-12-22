Навигация маломерных судов открылась в Петербурге

На данный момент в городе зарегистрировано 347 судов, которые имеют лицензии на перевозку пассажиров.

Навигация для маломерных судов по водным путям Петербурга для прогулочного и экскурсионного транспорта открылась 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На данный момент в городе зарегистрировано 347 судов, которые имеют лицензии на перевозку пассажиров. В 2023 году они перевозили пассажиров по 50 водным туристическим маршрутам.

Экскурсии по Неве, малым рекам и каналам, Финскому заливу пользуются особой популярностью. В прошлом году мы запустили новые катамараны к парку "Остров фортов" в Кронштадте. Губернатор Петербурга

За навигацию прошлого года водным транспортом воспользовались порядка 4 млн петербуржцев и гостей города. К причалам совершено почти 40 тыс. подходов пассажирских судов.

В этом году планируется установка зарядной станции для судов на электрической тяге на причале "Южная дорога", находящемся на Крестовском острове. Кроме того, намерены обустроить причал на Фонтанке у Музея Фаберже. Полный адресный перечень причалов Петербурга доступен на сайте "Причалы Петербурга".

Ранее мы рассказывали о том, что первый катамаран "Соммерс" в Петербурге спустят на воду в конце апреля.

Фото: Piter.TV