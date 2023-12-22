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Навигацию по петербургским рекам и каналам откроют с 15 апреля
Сегодня, 15:52
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Навигацию по петербургским рекам и каналам откроют с 15 апреля

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Напомним, что сезон навигации для маломерных судов в Петербурге завершился 13 ноября 2023 года.

С 15 апреля для маломерных судов откроются каналы и реки Петербурга. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на распоряжение комитета по транспорту города.

С начала 2023 года безопасность акватории Петербурга обеспечивает круглосуточная патрульная служба, входящая в структуру агентства внешнего транспорта. Также отмечается, что в прошлом сезоне маломерные суда, занимающиеся перевозкой пассажиров, перевезли около 3,7 млн человек.

Напомним, что сезон навигации для маломерных судов в Петербурге завершился 13 ноября 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге разведут два моста в ночь на вторник.

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: навигация по рекам и каналам, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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