В Петербурге разведут два моста в ночь на вторник

Речь идет о Биржевом и Литейном мостах.

В Петербурге в ночь с 8 на 9 апреля разведут два моста. Специалисты будут проводить профилактическое обслуживание. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

Водители и пешеходы не смогут попасть на Литейный мост с 01:40 до 04:45. Биржевой мост закроют с 02:00 до 04:55.

"Мостотрест" продолжает очистку мостов и набережных Петербурга. Специалисты "Мостотреста" используют только чистую воду под давлением, без применения химических средств, что делает работы безопасными для окружающей среды. Мытье проходит как днем, так и ночью при температуре выше +5 градусов.

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Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга