"Мостотрест" продолжает очистку мостов и набережных Петербурга

На сегодняшний момент в управлении "Мостотреста" находится 832 сооружения, включая 450 мостов, 18 из которых - разводные, 75 путепроводов, 40 пешеходных тоннелей и 98 участков набережных.

В рамках месячника благоустройства Петербурга СПб ГБУ "Мостотрест" активно продолжает работу по водной очистке городских переправ, набережных и других дорожных сооружений. Среди уже обработанных объектов - Кантемировский и Дворцовый мосты, а также подземный переход у Балтийского вокзала.

Губернатор Северной столицы отметил, что каждую весну проводится комплексная уборка улиц, площадей, мостов, набережных, фасадов зданий и памятников по всем правилам города. Комплексная очистка очень эффективна и дополняет нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Экология".

На сегодняшний момент в управлении "Мостотреста" находится 832 сооружения, включая 450 мостов, 18 из которых - разводные, 75 путепроводов, 40 пешеходных тоннелей и 98 участков набережных. Все эти объекты планируется очистить в ближайшее время при участии мостовиков и специализированных организаций. Специалисты "Мостотреста" используют только чистую воду под давлением, без применения химических средств, что делает работы безопасными для окружающей среды. Мытье проходит как днем, так и ночью при температуре выше +5 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что новый график разводки мостов на 2024 год утвержден в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного