Новый график разводки мостов на 2024 год утвержден в Петербурге

Отмечается, что изменилось время наводки Володарского моста: теперь переправа будет наводиться в 05:30, а не в 05:45, как в 2023 году.

В СПб ГБУ "Мостотрест" утвердили график разводки мостов в навигационный период 2024 года в Петербурге. Об этом 6 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что изменилось время наводки Володарского моста: теперь переправа будет наводиться в 05:30, а не в 05:45, как в 2023 году. Это позволит общественному транспорту раньше начинать движение по маршрутам, связывающим две части Невского района. Время наводки и разводки других мостов не меняется.

Навигационный период для регулярной разводки мостов стабильно стартует 10 апреля и заканчивается 30 ноября. Для мостов через Большую Невку период навигации начнется 20 апреля и продлится до 15 ноября.

Напомним, разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни – в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня, с 4 на 5 ноября, и при определенных погодных условиях – заморозках, сильном ветре, значительном повышении уровня воды. С актуальным графиком получится ознакомиться на портале СПб ГБУ "Мостотрест".

Ранее на Piter.TV: первую стойку опоры эстакады Большого Смоленского моста забетонировали в Петербурге.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"