Первую стойку опоры эстакады Большого Смоленского моста забетонировали в Петербурге

Стойки опор эстакады, предназначенной для спуска автомобилей с моста на проспект Обуховской Обороны, представляют собой единый архитектурный ансамбль с сложной геометрической формой.

Строительство грандиозного Смоленского моста в Петербурге перешло в активную фазу: на левом берегу реки Невы была забетонирована первая стойка опоры будущей эстакады. Работы проводил мостроительный отряд-99, входящий в АО "Дороги и мосты", сообщается на официальном сайте Смольного.

Стойки опор эстакады, предназначенной для спуска автомобилей с моста на проспект Обуховской Обороны, представляют собой единый архитектурный ансамбль с сложной геометрической формой. Для них были специально разработаны опалубки уникального дизайна. В настоящее время подготовительные работы к возведению опор моста проводятся в русле реки, также идет строительство на правом берегу, недалеко от Октябрьской набережной.

Современный подъемный мост соединит обе стороны Невы на самом протяженном участке в пределах города, между Володарским мостом и мостом Александра Невского, обходя исторический центр. Будущий Смоленский мост будет иметь шесть полос для автомобильного движения и две для трамваев, а также пешеходные дорожки и велосипедные дорожки. Протяжённость моста составит 1,6 км, и он будет установлен на десяти опорах. В опущенном состоянии высота центральной части над водой будет равна 15 м.

Ранее стало известно, когда в Петербурге откроют станцию метро "Горный институт".

Фото: пресс-служба Смольного