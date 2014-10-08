В Петербурге 15 ноября завершится сезон разводки мостов на рукавах Невы

Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах.

В понедельник, 15 ноября, в Петербурге завершается навигационный период для разводки Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов. Навигация и разводка мостов, расположенных на Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

В пресс-службе рассказали, что в декабре запланированы технологические разводки мостов по отдельному графику для подготовки переправ к зиме. С расписанием можно будет ознакомиться позже.

Также, напомним, в Петербурге с 8 ноября закрылась навигация по рекам и каналам. В связи с этим запрещается плавать на маломерных судах в период закрытия водных объектов Петербурга. За нарушение возможно наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Фото: pexels.com