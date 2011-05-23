В ночь на День народного единства в Петербурге отменят разводку мостов

Традиционное ночное разведение мостов 4 ноября не состоится, чтобы не мешать праздничным мероприятиям.

В ночь с 4 на 5 ноября в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты через Неву. Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, решение связано с празднованием Дня народного единства.

Мосты останутся сведенными в соответствии с традицией и правилами эксплуатации. Это означает, что горожане смогут свободно передвигаться по городу и наслаждаться праздничными мероприятиями, не беспокоясь о том, что разводка мостов может создать неудобства. Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Отмена разводки мостов в ночь на государственный праздник стала в Петербурге традиционной практикой. В этом году День народного единства отмечается 4 ноября, и городские власти предусмотрели особый режим работы разводных мостов, чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей и гостей города в праздничный вечер и ночь.

Обычный график разводки мостов возобновится в ночь с 5 на 6 ноября. На время праздника также будут усилены дежурства экстренных служб и организованы дополнительные транспортные маршруты в центре города.

Фото: Piter.TV