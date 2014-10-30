В Петербурге появился первый цифровой гид по железнодорожным путешествиям

Петербург и РЖД запустили онлайн-платформу с маршрутами поездов и экскурсиями.

Официальный туристско-информационный портал Visit-Petersburg.ru совместно с РЖД запустил цифровой гид по железнодорожному туризму Северо-Запада. Проект собрал на одной площадке маршруты, экскурсии и информацию о туристских поездах, отправляющихся из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма.

В интерактивном разделе портала представлены описания маршрутов, экскурсионные программы, а также справочные данные о вокзалах и сервисах для путешественников. Пользователи могут выбрать как короткие поездки на один день, так и многодневные маршруты формата "поезд-отель".

Председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич отметил, что запуск гида стал новым этапом продвижения города как центра железнодорожного туризма. "Это позволит показать, насколько комфортными и насыщенными могут быть путешествия по России", — подчеркнул он.

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин добавил, что проект стал продолжением сотрудничества города и РЖД. По его словам, объединение всех туристских продуктов в одном ресурсе упростит выбор маршрутов и повысит интерес к поездным турам.

Ранее сообщалось, что Октябрьская железная дорога показала рост перевозок на 3,8% с января по сентябрь.

Фото: Piter.TV