На перегоне Шоссейная — Александровская под колесами электрички погиб мужчина

Транспортная полиция Петербурга проводит проверку по факту травмирования мужчины на железной дороге, рассказали в УТ МВД России по СЗФО 20 апреля.

В минувшие выходные в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 17-м километре пятого пикета на перегоне Шоссейная — Александровская электричка, которая следовала до Луги, наехала на человека. Мужчина переходил через пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Пострадавший погиб от полученных травм, его личность устанавливается.

