На перегоне Шоссейная — Александровская под колесами электрички погиб мужчина
Сегодня, 11:36
В настоящее время личность погибшего устанавливается.

Транспортная полиция Петербурга проводит проверку по факту травмирования мужчины на железной дороге, рассказали в УТ МВД России по СЗФО 20 апреля. 

В минувшие выходные в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 17-м километре пятого пикета на перегоне Шоссейная — Александровская электричка, которая следовала до Луги, наехала на человека. Мужчина переходил через пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Пострадавший погиб от полученных травм, его личность устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец попал под колеса электрички на перегоне Ручьи — Пискаревка. Задержка поезда составила 15 минут.

Фото: Piter.TV 

